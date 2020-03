Coronavirus: Morra (M5s) su disagio sociale, livello attenzione più alto, questa è una fase nuova

- Per il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, del Movimento cinque stelle, in merito alle conseguenze sull'ordine pubblico del Covid-19, "per il momento gli episodi che si sono verificati, in particolare si fa riferimento a Palermo, sono stati immediatamente circoscritti e sono scaturiti dall'iniziativa di qualche folle. Che poi ci sia sotto cenere qualche cosa che può divampare è sotto gli occhi di tutti - ha aggiunto l'esponente del M5s ospite a "In viva voce", su Rai Radio1 -. Il disagio sociale è concentrato in alcune realtà periferiche e non di grandi città del Centro-Sud, ove da un momento all'altro potrebbe esserci anche il problema. Il livello dell'attenzione non solo si è mantenuto alto, ma se possibile è diventato ancora più alto per cui da questo punto di vista non c'è nessun arretramento. Vero - ha concluso Morra - è che questa è una fase nuova, inesplorata in cui tutto può avvenire. Per cui massima attenzione e maturità da parte di tutti i soggetti".(Rin)