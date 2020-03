Coronavirus: De Corato (Fd'I), Majorino cerca di dirottare cpr via Corelli e ex caserma Montello ad altre funzioni

- “Majorino proprio non ce la fa a non cercare di sabotare il Cpr di via Corelli dirottandolo ad altre funzioni”. Lo afferma l’ex vicesindaco di Milano ed assessore regionale di Fratelli d'Italia alla Sicurezza, Polizia locale ed Immigrazione Riccardo De Corato in merito alle proposte di alcuni esponenti del Pd Milanese, tra cui Pierfrancesco Majorino, di utilizzare l'ex Cie di via Corelli e l'ex caserma Montello a Milano per l'emergenza Coronavirus. “Era assolutamente da aspettarsi una proposta del genere da lui: occupare in altro modo gli spazi destinati ai clandestini da rimpatriare. Oltre al Cpr di via Corelli, Majorino - ha osservato De Corato - ha messo gli occhi anche sulla Caserma Montello di via Caracciolo, edificio che in passato era servito per accogliere gli immigrati e che adesso dovrebbe essere destinato alla ‘cittadella della sicurezza’, proponendola sempre come luogo per il ricovero delle persone in quarantena. (com)