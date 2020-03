Trasporto aereo: sindacati Lazio, serve incontro urgente e cabina di regia con enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro urgente "per i dovuti approfondimenti utili alla definizione di azioni condivise da porre immediatamente in essere" e la "costituzione di una cabina di regia quale luogo di osservazione e proposta" sul trasporto aereo. È quanto chiedono i segretari generali di Filt Cgil, Fit Cisl Roma e Lazio, Eugenio Stanziale e Marino Masucci, e il commissario straordinario della Uiltrasporti Lazio, Gian Carlo Serafini, in una lettera indirizzata al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Virginia Raggi, sindaco di Roma, e al sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. "Alla luce dell'emergenza coronavirus – si legge nella lettera -, l'operatività del trasporto aereo è oramai ai margini: gran parte degli aeroporti italiani, tra cui Ciampino, svolgono attività di emergenza, e quelli che garantiscono un servizio commerciale di traffico civile come l'aeroporto di Fiumicino sono sostenuti dall'unica compagnia aerea italiana rimasta sul territorio: Alitalia". Anche per questo, scrivono i sindacalisti, "non vogliamo credere a quanto riportato dai mass media in questi giorni, e al racconto di un ridimensionamento della compagnia, che produrrebbe centinaia, migliaia di esuberi diretti e indiretti sul territorio comunale e nella nostra regione. Ricordiamo, insieme ai dipendenti del settore, le rassicurazioni del precedente ministro dello Sviluppo economico, dell'attuale titolare del Mise e di altri autorevoli esponenti politici del movimento al governo del paese, sul fatto che Alitalia andava (e dovrà essere) rilanciata e sostenuta con tutti i suoi dipendenti". Attualmente la situazione, denunciano i sindacati, "è surreale" perché "molte potrebbero essere le aziende che, se non adeguatamente sostenute, non riusciranno a reggere l'impatto negativo della crisi in atto". I sindacalisti si dicono quindi "pronti come sempre a offrire il nostro contributo unitamente agli instancabili lavoratori e lavoratrici di Alitalia, tutto ciò per un fine comune: favorire lo sviluppo industriale del settore, della compagnia, del mercato nazionale, in favore di una plausibile crescita occupazionale tutta incentrata sulla capitalizzazione di una vera compagnia di bandiera". (Com)