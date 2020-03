Coronavirus: Gallera, in due settimane oltre 3.000 posti in degenze di sorveglianza in Lombardia

- Dopo Bergamo, Brescia e l'hotel Michelangelo a Milano, apriranno anche nel resto della Lombardia le "degenze di sorveglianza" per la quarantena di pazienti non gravi, per un totale di 3.000 posti letto entro 15 giorni. Lo ha annunciato nella consueta diretta per fare il punto sull'emergenza sanitaria l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. "Oggi in giunta abbiamo approvato e stiamo rendendo attuativa un'importante delibera, quella sulle degenze di sorveglianza, strutture sanitarie o sociosanitarie o ricettive dove abbiano iniziato a collocare o collocheremo le persone dimesse dagli ospedali ma ancora positive o le persone che arrivano dal territorio", ha detto Gallera. "Contiamo nell'arco di un paio di settimane di attivare oltre 3.000 posti letto: partiremo già questa settimana a Garbagnate con 57 posti, a Milano con i 300 dell'hotel Michelangelo. Partiranno a Somma Lombardo, a Mariano, a Cuasso al Monte, all'interno dei presidi ospedalieri di Meda, di Voghera, di Casorate e di Varzi, a Pavia, a Salice Terme, a Sondalo, a Chiavenna", ha annunciato l'assessore. La strategia è quella di "attivare le residenze di sorveglianza in aree di reparti ospedalieri che in questo momento dell'emergenza Covid sono vuoti", ha spiegato Gallera, specificando che queste strutture "hanno bisogno di un medico e di una piccola dotazione di infermieri. I medici sono o medici di medicina generale o di continuità assistenziale, che stiamo andando a reclutare e che garantiranno quella maggiore attenzione e sorveglianza a quei pazienti che sul territorio rischiano di essere lasciati soli e di aggravarsi o di quelli che vengono dimessi". (segue) (Rem)