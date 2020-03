Coronavirus: Gallera, in due settimane oltre 3.000 posti in degenze di sorveglianza in Lombardia (2)

- "Si tratta di una risposta seria e importante, con delle regole chiare", ha proseguito l'assessore, che nella diretta ha fatto il punto anche sulle unità speciali di continuità assistenziale (Usca), che "in settimana partiranno su tutti i territori della Lombardia". "Sono già partite all'inizio di settimana scorsa a Bergamo, da stamattina a Brescia, Montichiari e Orzinuovi. Tre sono partite a Pavia settimana scorsa e tre partiranno questa settimana. Sette partiranno nell'Ats Insubria tra Como e Lecco (due domani e le altre in settimana). Tra Milano e provincia partiranno 8 di queste unità speciali di continuità assistenziale. Tre nell'Ats della montagna, tra Val Camonica e Valtellina, così come a Cremona e in tutto il resto del nostro territorio", ha fatto sapere Gallera, specificando che "queste unità sono importanti, perché vanno, fanno le visite ai pazienti, ne verificano le condizioni e quando vedono che una persona o non ha le condizioni idonee per rimanere in quel domicilio o è in una situazione un po' critica, la prendono e la collocano nelle degenze di sorveglianza. Questa è una forte risposta strutturata ai bisogni del territorio di una maggiore sorveglianza dei pazienti al domicilio". Nelle degenze di sorveglianza saranno collocati anche gli operatori delle forze dell'ordine che vivono in comunità in cui non possono trascorrere la quarantena. "Tra le realtà più esposte c'è la polizia penitenziaria, per cui abbiamo adottato intanto un'altra misura, cioè l'assegnazione di un medico di medicina generale provvisorio, perché molti degli agenti sono residenti al sud e non hanno un medico di medicina generale in Lombardia", ha annunciato Gallera. (Rem)