Nato: l’adesione della Macedonia del Nord rafforza il ruolo nei Balcani (7)

- L’adesione di Skopje rafforzerà ulteriormente la cooperazione con gli altri paesi alleati della regione, mentre la Macedonia del Nord vede premiati anni di sforzi considerando anche che contribuisce da molto tempo alla sicurezza euro-atlantica partecipando alle missioni guidate dalla Nato in Afghanistan e in Kosovo. L’esercito macedone conta circa 13mila unità di cui 5mila riservisti. Il bilancio per la difesa nel 2019 si è attestato a circa 150 milioni di dollari e il governo uscente ha affermato l’impegno ad aumentare questa cifra fino a raggiungere l’obiettivo del 2 per cento del Pil. Per quanto riguarda le infrastrutture militari, la Macedonia del Nord può mettere a disposizione degli alleati la base militare di Krivolak. (segue) (Mas)