Nato: l’adesione della Macedonia del Nord rafforza il ruolo nei Balcani (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore italiano a Skopje, Carlo Romeo, ha evidenziato in un’intervista ad “Agenzia Nova” che la Macedonia del Nord ha raccolto in questi giorni i frutti di anni di lavoro conseguendo i suoi obiettivi strategici. L’ambasciatore Romeo non ha mancato di notare la “strana coincidenza” per cui “nella stessa settimana sono stati raggiunti i due obiettivi fondamentali, da sempre considerati strategici per il paese: l’ingresso nella Nato e l’avvio ufficiale dei negoziati di adesione all’Unione europea”. Una coincidenza caratterizzata anche da “un po' di sfortuna per gli amici macedoni”, ha osservato, in quanto queste due notizie “molto positive” sono avvenute in una settimana in cui l’attenzione globale è concentrata sulla pandemia del coronavirus. “L’Italia, come membro fondatore della Nato, non può che dare il suo benvenuto alla Macedonia del Nord”, ha dichiarato Romeo secondo cui l’ingresso di Skopje rafforza l’Alleanza atlantica oltre che la cooperazione bilaterale italo-macedone nel campo della difesa e della sicurezza. Secondo il diplomatico italiano, inoltre, l’adesione della Macedonia del Nord alla Nato contribuisce alla stabilità della regione balcanica e “premia i tanti sforzi” fatti dal paese, intensificatisi negli ultimi anni e simboleggiati dalla “storica soluzione” dell’annosa disputa sul nome con la Grecia. (Mas)