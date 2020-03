Politica: Mastella, denunciati farabutti con falsi profili associati a me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Girano alcuni profili falsi associati alla mia persona, in cui parole vergognose vengono attribuite a me. Ho provveduto a denunciare questi farabutti che si divertono in un momento in cui si fa fatica anche ad esprimere un sorriso". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella.(Ren)