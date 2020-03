Libia: comandante Gna, in stallo la situazione a ovest di Sirte

- La situazione nella zona ad ovest di Sirte, ex roccaforte del defunto rais libico Muammar Gheddafi, è in "una fase di stallo" dopo gli scontri degli ultimi due giorni tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e l'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. A dirlo è stato il comandante in campo delle forze del Gna, Ibrahim Bait al-Mal. Parlando ai media libici, l'ufficiale ha detto che gli uomini fedeli al governo di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite hanno rilevato "un convoglio militare oltre 30 veicoli di mercenari Janjaweed sudanesi appartenenti alle forze di Haftar nelle aree a sud di Misurata e nelle vicinanze della città di Bani Walid". (Lit)