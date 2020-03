Coronavirus: Garavini (Iv), Orban adotta pieni poteri, incompatibile con Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la senatrice Laura Garavini, presidente della commissione Difesa di palazzo Madama e vicepresidente del gruppo Italia viva-Psi, "preoccupano i nuovi poteri assunti da Orbán. Il timore - spiega in una nota - è che un’emergenza mondiale venga usata per legittimare un singolo leader autoritario che ha sempre apertamente osteggiato il dialogo tra i popoli e la visione solidale ed inclusiva dell’Europa. Il sogno di un’Europa dei popoli - continua la parlamentare - è incompatibile con un regime in cui il potere è accentrato nelle mani di un solo uomo. Un uomo che si rifiuta da anni di accettare le regole comunitarie. Il trattato di istituzione europea prevede la possibilità di sospendere l’adesione per quei Paesi che violino ripetutamente le regole dell’Unione. E' il momento di valutare questa ipotesi". Garavini, infine, conclude: "Mai come in questo momento, l’Europa deve essere forte e unita intorno ai propri principi. Non si può continuare silenti ad accettare le spinte antidemocratiche che giungono dai governi autoritari come quello ungherese".(Com)