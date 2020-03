Ue-Vietnam: Consiglio adotta decisione per concludere accordo libero scambio con Hanoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato oggi una decisione relativa alla conclusione di un accordo di libero scambio con il Vietnam, che aprirà la strada all’effettiva entrata in vigore dell’intesa. Lo si apprende da fonti del Consiglio, stando alle quali l’accordo entrerà ufficialmente in vigore a seguito della ratifica da parte del parlamento di Hanoi, con ogni probabilità all’inizio della prossima estate. “Si tratta del secondo accordo siglato con un paese del Sud-est asiatico, dopo Singapore: stiamo aprendo nuove opportunità commerciali e creando nuovi strumenti per dare slancio al rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti dei lavoratori in Vietnam”, ha detto il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic Radman. (segue) (Beb)