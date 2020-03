Ue-Vietnam: Consiglio adotta decisione per concludere accordo libero scambio con Hanoi (2)

- Stando alle informazioni diffuse, l’accordo prevede la quasi totale eliminazione dei dazi doganali tra il Vietnam e i paesi dell’Unione (99 per cento): per quanto riguarda le esportazioni Ue nel paese asiatico, il 65 per cento dei dazi sarà rimosso non appena l’accordo entrerà in vigore, mentre i rimanenti saranno progressivamente eliminati da qui ad un massimo di 10 anni. Per quanto riguarda invece l’export vietnamita verso lo spazio comunitario, il 71 per cento delle tariffe sarà eliminato non appena l’accordo entrerà in vigore, mentre il resto verrà progressivamente rimosse da qui ad un massimo di sette anni. (Beb)