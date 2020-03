Laos: coronavirus, da domani restrizioni ad attività e movimenti

- Da domani in Laos cittadini e stranieri non potranno lasciare le loro abitazioni se non per motivi strettamente necessari; scatterà il divieto di riunioni ed eventi con oltre dieci partecipanti e saranno chiusi i posti di frontiera internazionali, salvo che per il transito di merci e dei viaggiatori stranieri di ritorno nei loro paesi di origine. Queste le misure prese dal governo per contenere l’epidemia di coronavirus. Oggi il Centro operativo nazionale per la Covid-19 ha reso noto che è stato diagnosticato un nuovo caso, il nono, riguardante una donna del distretto Xaysettha di Vientiane tornata da un viaggio in Thailandia. Nel paese i primi due casi sono emersi il 24 marzo e sei si concentrano nella capitale. Ieri dodici medici cinesi, portando materiali sanitari e la loro esperienza, sono giunti in aiuto della sanità laotiana e sono stati accolti dal vicepremier e capo della task-force Covid-19 Somdy Douangdy e dal ministro della Salute Bounkong Sihavong. Resteranno nel paese due settimane.(Fim)