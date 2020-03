Ue: coronavirus, Commissione pubblica consigli pratici per mobilità lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Commissione europea ha pubblicato nuovi consigli pratici per garantire che i lavoratori mobili all'interno dell'Unione europea, in particolare quelli che svolgono attività critiche per combattere la pandemia di coronavirus, possano raggiungere il loro posto di lavoro. Lo ha annunciato la Commissione europea spiegando che questo include, ma non si limita, a coloro che lavorano nel settore sanitario e alimentare e in altri servizi essenziali come l'assistenza all'infanzia, l'assistenza agli anziani e il personale dei servizi di pubblica utilità. Insieme agli orientamenti sull'attuazione della restrizione temporanea ai viaggi non essenziali verso l'Ue, questo intende dare una risposta alle richieste avanzate dai leader dell'Ue giovedì scorso, il 26 marzo, alle preoccupazioni pratiche dei cittadini e delle imprese colpite dalle misure adottate per limitare la diffusione del coronavirus, nonché delle autorità nazionali che attuano le misure. (segue) (Beb)