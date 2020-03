Ue: coronavirus, Commissione pubblica consigli pratici per mobilità lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee guida pubblicate oggi identificano una serie di lavoratori che esercitano attività critiche e per i quali è considerata essenziale la libera circolazione delle persone nell'Ue. Si va dai professionisti del campo sanitario gli operatori sanitari per bambini e anziani, dagli scienziati nelle industrie legate alla salute a quelli necessari per installare dispositivi medici critici, dai vigili del fuoco agli agenti di polizia, dagli operatori dei trasporti alle persone che lavorano nel settore alimentare. La Commissione sollecita gli Stati membri a stabilire specifiche procedure rapide per garantire un passaggio agevole a questi lavoratori frontalieri, compreso uno screening sanitario proporzionato. Al di là di queste specifiche categorie di lavoratori, gli orientamenti chiariscono inoltre che gli Stati membri dovrebbero consentire ai lavoratori frontalieri di continuare ad attraversare le frontiere, se il lavoro nel settore dell'interessato è ancora consentito nello Stato membro ospitante. (segue) (Beb)