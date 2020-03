Ue: coronavirus, Commissione pubblica consigli pratici per mobilità lavoratori (3)

- Gli Stati membri dovrebbero trattare i lavoratori transfrontalieri e i lavoratori nazionali in allo stesso modo. Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, in particolare nel settore agricolo, gli Stati membri sono invitati a scambiare informazioni sulle loro diverse esigenze a livello tecnico e a stabilire procedure specifiche per garantire loro un passaggio agevole, al fine di rispondere alla carenza di manodopera a causa della crisi. La Commissione ha spiegato che continuerà a identificare le migliori pratiche con gli Stati membri che possono essere estese a tutti gli Stati membri per consentire ai lavoratori di esercitare le loro occupazioni cruciali senza ostacoli ingiustificati. (Beb)