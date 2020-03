Coronavirus: Piccinini (M5s), taglio stipendio consiglieri emiliani per finanziare lotta

- "Siamo di fronte ad un'emergenza senza precedenti che sta mettendo a durissima prova i sistemi sanitari di moltissimi Paesi anche quelli, come il nostro, più avanzati ed efficienti. Una situazione che sta determinando, inoltre, effetti pesantissimi sull'economia e sull'occupazione anche in Emilia-Romagna. Ecco perché crediamo che ognuno debba fare la propria parte contribuendo così a dare una mano a chi si trova più in difficoltà". Lo ha detto il consigliere regionale M5s Silvia Piccinini che ha chiesto il taglio degli stipendi dei consiglieri per fronteggiare l'emergenza. Piccinini in una nota ha spiegato: "A questo compito non può certo sottrarsi la politica, ecco perché quello che proponiamo è che una parte degli stipendi dei consiglieri regionali venga destinato al fondo regionale per l'emergenza Coronavirus. A questi soldi potrebbero andare a sommarsi anche le indennità aggiuntive delle presidenze di gruppi e Commissioni fino a quando l'emergenza legata al Covid-19 non sarà finalmente conclusa". (Ren)