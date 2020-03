Coronavirus: Rozza (Pd), la denuncia dei medici del Cto di Milano non può restare lettera morta

- La Regione Lombardia verifichi subito lo stato di infezione del Centro traumatologico (Cto) di Milano. A lanciare l'appello accorato è la consigliera regionale del Pd, Carmela Rozza, che spiega: "Sabato scorso i medici del Cto hanno denunciato la condizione di infezione della struttura. Il Pd ha subito chiesto al direttore generale se nella struttura fossero garantite le condizioni di sicurezza e questo, anziché dare una risposta seria, ha comunicato con una nota stampa che sono state seguite tutte le procedure. Ma ancora oggi non sappiamo se il Cto è infetto. Non è accettabile. Di fronte alla denuncia di medici e infermieri è dovere della Regione, del direttore generale dell'Ats e del direttore generale del Cto fare le verifiche. Le denunce dei medici non devono rimanere lettera morta. Stanno sacrificando la loro vita e se fanno una denuncia devono essere presi sul serio". "La Regione - conclude Rozza- deve verificare se gli ospedali di Milano sono infetti. La città non può essere infettata dalle proprie strutture sanitarie. Non deve accadere quello che è successo a Lodi e Bergamo dove l'infezione è partita prima di tutto dagli ospedali".(com)