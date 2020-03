Speciale infrastrutture: China Merchants Port Holdings registra aumento utile netto del 15,4 per cento nel 2019

- China Merchants Port Holdings – compagnia cinese che svolge operazioni portuali di trasporto merci, container e spedizioni aeree e marittime – ha riportato oggi un utile netto per l'esercizio chiuso il 31 dicembre di oltre un miliardo di dollari, in aumento del 15,4 per cento su base annua rispetto agli oltre 933 milioni del 2018. Lo riferisce il quotidiano "The Standard". Le entrate sono diminuite del 12,4 per cento su base annua a 1,1 milioni di dollari. Il numero di container movimentati è aumentato del 2,4 per cento a 111,72 milioni di teu, unità equivalente a venti piedi. La movimentazione di merci alla rinfusa movimentata ha raggiunto 449 milioni di tonnellate, in calo del 10,5 per cento. I porti del gruppo nella Cina continentale hanno gestito 83,67 milioni di container, in aumento del 3,6 per cento rispetto all'anno precedente, principalmente a causa della crescita del volume dei container dei porti del gruppo nel Delta del Fiume Azzurro (Yangtze), nonché della sua partecipazione alla fusione dei terminal container a Tientsin. (Cip)