Speciale infrastrutture: su sito web Astaldi regolamento per video collegamento adunanza creditori del 9 aprile

- Astaldi informa che con decreto del 27 marzo 2020, il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha emanato il regolamento che disciplina l’adunanza dei creditori in via telematica per il voto sulla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi, già fissata per il 9 aprile 2020 alle ore 10:30. Il testo completo del regolamento, si legge in un comunicato, sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della società. Si rammenta, altresì, che è disponibile sul sito internet, il “Modulo dichiarazione di voto per il concordato preventivo Astaldi S.p.A. n. 63/2018” che tutti i creditori chiamati a votare nell’ambito della procedura di concordato Astaldi possono utilizzare per esercitare il proprio diritto di voto, pur non partecipando all’adunanza. (Com)