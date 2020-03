Coronavirus: Pd, Europa non taccia di fronte a Orban, minate fondamenta Ue

- Il deputato e responsabile Esteri della segreteria Pd Emanuele Fiano commenta quanto avvenuto oggi in Ungheria. "Prima i pieni poteri al premier Orban, amico dei sovranisti di casa nostra, poi le minacce rivolte da lui all'opposizione accusata di essere 'dalla parte del virus'. Ai socialisti ungheresi - scrive in una nota - va tutta la nostra solidarietà. Agli ungheresi anche. Non si può tacere se un paese membro dell'Unione cede alla gravissima deriva dei poteri assoluti al premier. Le istituzioni ungheresi con la loro decisione, riportano l’Europa indietro di 80 anni. L’Europa - conclude Fiano - non taccia di fronte a questa decisione che mina principi che sono le fondamenta della comunità europea".(Com)