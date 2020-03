Coronavirus: Pizzul e Peluffo (Pd), governo convochi enti locali lombardi su decreto Aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Governo attivi subito il tavolo con gli enti locali sul decreto Aprile, dove sono previste ulteriori misure per i Comuni. In quella sede riteniamo opportuno che, oltre alle associazioni di rappresentanza, siano presenti le voci degli amministratori dei luoghi più colpiti dall'emergenza, per meglio cogliere le necessità di chi sta affrontando i problemi maggiori." Lo dichiarano in una nota per il Pd lombardo il segretario regionale Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul.(com)