Bangladesh: coronavirus, assistenza alimentare per categorie più colpite da restrizioni

- Il ministero per la Gestione dei disastri del Bangladesh ha annunciato che sarà fornita assistenza alimentare alle categorie più colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus: lavoratori a giornata, guidatori di risciò, trasportatori, ambulanti, mendicanti. Il governo ha imposto il blocco totale degli spostamenti a livello nazionale: dal 24 marzo è scattato il divieto per le vie d’acqua, le ferrovie e le rotte aeree nazionali e dal 26 marzo quello per i trasporti pubblici su strada, con l’esclusione dei veicoli che trasportano medicine, carburante e articoli deperibili. Il numero dei casi nel paese, aggiornato oggi dall’Istituto di epidemiologia, ricerca e controllo delle malattie (Iedcr), è salito a 49, quello dei pazienti guariti a 19, mentre i decessi sono fermi a cinque. Finora sono stati effettuati 1.338 tamponi.(Inn)