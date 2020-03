Coronavirus: Castiello (Lega), governo accolga grido allarme scuole private

- "Raccolgo il grido d'allarme del nascente comitato campano delle scuole paritarie e faccio voti al governo perché muova tutti i passi formali del caso. La spaventosa crisi determinata dall'emergenza Covid-19 rischia infatti di mettere in ginocchio anche lo strategico comparto delle scuole paritarie". Lo ha detto in una nota il deputato leghista campano Pina Castiello che ha aggiunto: "Conte e il suo esecutivo, con in testa il ministro dell'Istruzione Azzolina, non possono non tenere conto che il pianeta delle scuole paritarie rappresenta un anello importante del sistema nazionale dell'istruzione. Fermo restando la possibilità di integrare il pacchetto di misure, credo che non si possa più perdere neppure un attimo nel dare il disco verde alla immediata erogazione dei contributi già assegnati alle scuole paritarie con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, peraltro già stanziate in bilancio". Quindi ha concluso: "Alla stessa stregua, va estesa agli alunni delle scuole paritarie la possibilità di accesso ai fondi previsti per l’implementazione delle piattaforme didattiche a distanza. E così anche per il credito d'imposta per gli affitti, previsto per botteghe e negozi a prescindere dalle categorie catastali di appartenenza, nonché per il credito di imposta per le spese relative alle utenze". (Ren)