Coronavirus: Nord Macedonia, 26 nuovi casi registrati nel paese

- Sono stati registrati oggi 26 nuovi casi di coronavirus nella Macedonia del Nord: lo ha reso noto il ministero della Sanità secondo quanto riporta la stampa locale. Il numero totale dei casi registrati nel paese è di 285. "Il Ministero della Sanità sta compiendo grandi sforzi per riferire tempestivamente i dati, in modo trasparente e accurato, al pubblico e ai media. Dato l'aumento del carico di lavoro e il numero crescente di test in più laboratori, il ministero rende noto che l'Istituto di sanità nazionale presenterà i prossimi dati il 31 marzo", si legge in una nota del ministero. (Mas)