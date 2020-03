Grecia: portavoce governo, sospesi voli da Paesi Bassi e Germania

- La Grecia ha sospeso tutti i voli da e per i Paesi Bassi e la Germania: lo ha annunciato il portavoce governativo, Stelios Petsas, sottolineando che sono necessarie altre misure per contenere la diffusione del coronavirus. Nelle scorse settimane la Grecia aveva già bloccato tutti i voli da e per l'Italia, la Spagna, la Turchia e il Regno Unito. Petsas ha precisato che i greci che vivono all'estero non potranno tornare in patria a meno che non abbiamo bisogno immediato di assistenza medica o non abbiamo un alloggio dove stare. Il portavoce ha infine sottolineato l'importanza del rispetto delle misure di autoisolamento, chiarendo che i cittadini non potranno viaggiare durante le festività della Pasqua ortodossa prevista il 19 aprile: "Sarà un anno diverso".(Gra)