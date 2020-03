Coronavirus: Bordoni (Lega), trovare una soluzione per infermieri e ausiliari cooperativa Osa

- Il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, ha scritto a Virginia Raggi, sindaco di Roma, e al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, per chiedere di "trovare una soluzione per il personale della cooperativa Osa, in forza presso il policlinico Umberto I, individuando un percorso di stabilizzazione che ponga termine ad un lungo periodo di precarietà per 750 tra infermieri ed ausiliari". In una nota Bordoni spiega: "In questi giorni difficili il nostro più forte ringraziamento è rivolto a medici e infermieri che, in prima linea e con un grande spirito di abnegazione, ci aiutano a fronteggiare questo invisibile e potentissimo nemico mettendo a rischio la propria vita. Davanti a tale evidenza non credo si possa e si debba fare distinzione tra personale che presta la propria attività infermieristica in qualità di dipendente pubblico o di una cooperativa che presta servizio all'interno di un'azienda ospedaliera. In una situazione di una gravità eccezionale - sottolinea Bordoni - dove vengono presi provvedimenti straordinari che consentono di assumere infermieri freschi di laurea, continua a non trovare soluzione la precarietà di chi, da oltre 20 anni ma sempre con lo stesso impegno, corre il rischio veder venire meno il proprio lavoro a causa di un mancato rinnovo dell'appalto alla cooperativa. È bene che la sindaca Raggi e il presidente della Regione Zingaretti - conclude Bordoni - una volta per tutte mettano nero su bianco, sanando questa situazione e dando il dovuto riconoscimento al lavoro di queste persone che, una volta finita l'emergenza, potrebbero essere nuovamente messe in discussione ed estromesse dal servizio ospedaliero". (Com)