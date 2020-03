Coronavirus: Fassino (Pd), Orban contro la democrazia, Ue reagisca

- Piero Fassino, vicepresidente della commissione Esteri della Camera e membro della presidenza del Pse rende noto che "da oggi in Ungheria il premier Orban potrà, a sua assoluta discrezione, senza controlli e limiti di tempo, chiudere il Parlamento, sospendere leggi esistenti, rinviare elezioni, governare per decreti" e su Twitter commenta: "Si usa il coronavirus contro la democrazia. Non stiamo a guardare. L'Unione europea reagisca". (Rin)