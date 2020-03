Medio Oriente: dalla Libia allo Yemen passando per la Siria, il coronavirus non ferma i conflitti

- Malgrado gli appelli internazionali per il cessate il fuoco, l’emergenza coronavirus non ferma i conflitti in corso in Nord Africa e in Medio Oriente. In Libia, in Siria e in Yemen si combatte senza soluzione di continuità. In tutti e tre i teatri, anzi, diversi attori sembrano voler approfittare della crisi globale provocata dalla pandemia per trarre vantaggi strategici e presentarsi in una posizione di maggiore forza alla ripresa dei negoziati diplomatici. È il caso della Libia, dove nei giorni scorsi l’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha avviato un’offensiva nella zona occidentale del paese, conquistando importanti posizioni al confine con la Tunisia, e ha intensificato gli attacchi sulla capitale Tripoli. Il Governo di accordo nazionale (Gna) di Fayez al Sarraj, per tutta risposta, ha lanciato l’operazione “Tempesta di pace” cercando di conquistare, senza successo, la base aerea di Watiya, a sud-ovest della capitale. Scontri si sono registrati anche a sud-est di Misurata, dove le forze dell’Lna hanno subito un contrattacco rivale nella zona di Abugrein.Quella di ieri è stata una giornata particolarmente negativa per Haftar, che ha perso una decina di ufficiali – fra i quali il comandante delle operazioni a Sirte, il generale Salem Driaq al Farjani – in un raid aereo condotto da un drone turco. L’attacco è avvenuto precisamente nell’area di al Washeka. Il drone ha preso di mira il quartier generale delle forze allineate a Haftar, di cui il generale Driaq era uno dei più stretti collaboratori (in precedenza era stato anche il comandante delle operazioni dell’Lna nell’area di Misurata). Tutto questo malgrado solo la settimana scorsa le Nazioni Unite facevano sapere di aver ricevuto “risposte positive” dalle parti in conflitto ai numerosi appelli per un cessate il fuoco volto a permettere alle autorità locali di organizzare una strategia di risposta all’emergenza Covid-19. In Libia sono stati finora accertati otto casi di contagio da coronavirus, con cinque nuovi test positivi effettuati nella giornata di ieri a Misurata. I casi potrebbero tuttavia essere molti di più e l’ufficio locale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato di considerare la Libia tra i territori più ad alto rischio della regione: particolare preoccupazione, in particolare, desta la situazione di sovraffollamento nei centri di detenzione e nei centri di accoglienza per migranti e rifugiati.La difficoltà a imporre una tregua in Libia è legata anche alle numerose ingerenze esterne nel conflitto. Stamane il comando di Haftar ha denunciato due nuovi voli da Istanbul verso gli aeroporti di Tripoli e di Misurata, nonostante formalmente sia la Libia che la Turchia abbiano sospeso il traffico aereo come misura di contrasto alla diffusione del coronavirus. Gheith Asbaq, direttore dell'Osservatorio dell'Lna, ha spiegato che "venerdì (27 marzo) un aereo civile della linea aerea libica è partito da Tripoli per Istanbul, da dove ha fatto ritorno sabato (28 marzo) con un carico. Domenica (29 marzo), invece, un altro aereo è partito da Misurata verso Istanbul per poi fare ritorno. Si tratta di voli non registrati e non annunciati, il cui carico è sconosciuto, ma riteniamo che a bordo vi fossero armi e combattenti siriani". Tuttavia, sul portale specializzato "Flight Radar" è possibile rintracciare anche la rotta di diversi voli non identificati che dalla Siria e dagli Emirati Arabi Uniti hanno fatto rotta verso Bengasi, in Cirenaica, dove ha sede il comando dell’Lna di Haftar.In Siria sembra tenere a fatica l’accordo firmato lo scorso 5 marzo dai presidenti di Russia e Turchia, rispettivamente Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, per l’imposizione di un cessate il fuoco nella regione di Idlib, nel nord-ovest del paese. Si tratta dell’ultimo quadrante della Siria rimasto sotto il controllo delle forze ribelli. L’Esercito arabo siriano che fa capo al presidente Bashar al Assad, con l’appoggio delle forze aeree russe, ha avviato un’offensiva a partire dallo scorso dicembre per riprendere il controllo del territorio, considerato di grande rilevanza strategica in particolare per il passaggio di due importanti autostrade come la M4 Latakia-Aleppo e la M5 Aleppo-Damasco. La seconda era già stata “messa in sicurezza” in febbraio dalle forze governative, mentre la prima è divenuta oggetto di pattugliamenti congiunti tra le forze russe e turche a seguito dell’intesa di Mosca.Gli scontri proseguono in particolare nella zona a sud della M4, fuori dal corridoio di sicurezza tracciato da Putin ed Erdogan. Negli ultimi tre giorni le forze governative hanno colpito con l’artiglieria pesante posizioni dei ribelli ad al Bara, Ahsam, al Fateera e Kansafra. Fonti militari citate dal quotidiano “al Masdar”, con sede a Beirut, riferiscono che l’Esercito arabo siriano sta radunando forze nell’area con l’obiettivo di riprendere l’offensiva e di conquistare le città che si trovano tra Ariha e Jisr al Shughour. Damasco accusa i gruppi armati ribelli di non rispettare l’accordo di Mosca rifiutandosi di ritirarsi dal corridoio di sicurezza di 6 chilometri a nord e a sud della M4. Si combatte anche a sud, dove nel fine settimana almeno dieci persone sono rimaste uccise in scontri tra fazioni armate nelle campagne di al Suweida, non lontano dal confine con la Giordania. Anche in Siria la diffusione del coronavirus potrebbe avere effetti devastanti, con le strutture sanitarie distrutte da più di nove anni di guerra civile e con enormi fette di territorio ancora fuori dal controllo statale. E anche in Siria si presume che i contagi siano ben più numerosi dei dieci attualmente accertati. Questa mattina il ministero della Sanità di Damasco ha dato notizia del primo decesso per Covid-19.Ieri l’Unione europea ha lanciato un appello per un immediato cessate il fuoco su tutto il territorio nazionale, “precondizione essenziale per fermare la diffusione del coronavirus e proteggere una popolazione già in difficoltà”. Il portavoce dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue Josep Borrell, Peter Stano, ha puntato l’attenzione in particolare sull’area di Idlib a causa del grande numero di sfollati presenti nella regione (solo l’offensiva governativa partita a dicembre 2019 ne ha provocati quasi un milione). Qui non sono ancora stati confermati casi di contagio, ma testimoni locali riferiscono di diverse persone che da settimane mostrano i sintomi del Covid-19. Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, il conflitto siriano ha prodotto finora oltre 5,6 milioni di rifugiati e 6,1 milioni di sfollati interni. Oltre 11 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria, fra i quali 4,8 milioni di minori. Sono al momento operativi solo il 64 per cento degli ospedali e il 52 per cento dei centri di assistenza sanitaria di base in tutto il paese. Oltre il 70 per cento del personale medico ha lasciato il paese.Non è migliore la situazione nello Yemen, dove la guerra civile è invece entrata nel suo quinto anno. Nei giorni scorsi le parti in conflitto – da un lato, le forze allineate al presidente Abd Rabbo Mansour Hadi appoggiate da una coalizione regionale guidata dall’Arabia Saudita, dall’altra i ribelli zaiditi Houthi finanziati e armati dall’Iran – hanno accettato di rispettare un cessate il fuoco proposto lo scorso 25 marzo dalle Nazioni Unite per preparare il paese all’eventuale arrivo della pandemia. Finora non sono stati documentati casi di contagio, ma anche qui l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avverte che presto si potrebbe avere un boom di infezione data anche la permeabilità dei confini e la prossimità a paesi già colpiti dal virus. Tuttavia, il 27 marzo l’Arabia Saudita ha fatto sapere di aver intercettato e distrutto tre droni degli Houthi nel proprio territorio. Nel fine settimana, invece, la Coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato con batterie del sistema anti-aereo Patriot due missili balistici, uno lanciato contro Jizan e l’altro contro la capitale Riad. Due persone hanno riportato “lievi ferite” a causa della caduta di frammenti dei missili su un quartiere residenziale della capitale.Non si tratta del primo attacco missilistico degli Houthi contro l’Arabia Saudita. Quello di ieri sera, tuttavia, sembra avere il chiaro obiettivo di far fallire la tregua cui le parti in conflitto avevano aderito. Questo, per lo meno, è il giudizio del portavoce della coalizione a guida saudita, Turki al Maliki, secondo cui i due missili di sabato sera “mostrano le vere intenzione degli Houthi e dell’Iran”. “L’escalation dimostra come gli insorti non abbiano alcuna intenzione di impegnarsi ad adottare misure che rafforzino la fiducia tra le parti e permettano di raggiungere una soluzione politica”, ha osservato l’ufficiale. Al momento, in ogni caso, il conflitto non accenna a diminuire d’intensità. Dall’inizio della guerra si calcola che almeno 100 mila persone abbiano perso la vita in Yemen. Taha al Mutawakel, ministro della Sanità del Governo di salvezza nazionale proclamato dagli Houthi a Sana’a, ha affermato lo scorso 21 marzo che il 93 per cento delle attrezzature mediche nel paese sono fuori uso. (Res)