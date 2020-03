Coronavirus: Buffagni (M5s), non creiamo allarmismi, 400 milioni ora bastano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 400 milioni stanziati per i buoni spesa e di prima necessità "copriranno le prossime due settimane, non sono capienti per tutto il periodo da qui alla fine dell'anno, ma bisognava intervenire subito. Le polemiche le lasciamo da parte, in questo momento c'è bisogno che ciascuno faccia la propria parte". Lo detto il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni intervenendo a "La vita in diretta" su Rai1. "I 400 milioni per due settimane sono capienti per le esigenze, non creiamo allarmismi, tranquillizziamo le persone perchè la scelta è stata fatta razionalmente per fare in modo che in queste due settimane nessuno non possa garantire il cibo ai propri figli e anziani, ha spiegato per aggiungere che il governo è al lavoro per il prossimo provvedimento che "avrà portata maggiore, si parla di più di 25 miliardi. Oggi si tratta di tutelare la vita delle persone, capisco le difficoltà e stiamo facendo di tutto per alleviare le sofferenze. E' un momento in cui ciascun italiano è indispensabile per salvare la vita alla persona che gli sta accanto. Qualche critica, qualche lamentela e qualche esasperazione la capisco, ma dobbiamo cercare di rispettare noi stessi e i nostri cari". (segue) (Rin)