Coronavirus: Buffagni (M5s), non creiamo allarmismi, 400 milioni ora bastano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando dell'appello alla politica del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, di tagliare gli stipendi ha commentato: "Noi ci tagliamo lo stipendio da sempre, abbiamo restituito più di 100 milioni, crediamo che tutto l'arco parlamentare in questo periodo in cui ha lavorato meno, debba fare la sua parte. Visto che ci sono tante persone che non arrivano a fine mese, non possono lavorare e non hanno stipendio, credo che i parlamentari debbano tornare a ricordarsi che sono cittadini come gli altri e tagliarsi lo stipendio in maniera forte. Credo sia un gesto che non risolverà i problemi ma sia un gesto di rispetto verso gli italiani che in questo momento soffrono. Spero - ha concluso - che anche le opposizioni, senza polemiche lo facciano per dimostrare che mettiamo al primo posto gli italiani e non i nostri egoismi". (Rin)