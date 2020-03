Grecia: presidente Sakellaropoulou cede metà dello stipendio per emergenza coronavirus

- La presidente greca Katerina Sakellaropoulou ha annunciato la decisione di cedere la metà di due mensilità del suo stipendio al deposito speciale istituito per l'emergenza coronavirus. Secondo quanto spiegato dalla presidente nell'annunciare la decisione, si tratta di "un segnale mimino" di solidarietà per le condizioni di difficoltà che stanno affrontando molti cittadini greci. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha invitato nelle scorse ore i parlamentari del suo partito, Nuova democrazia (Nd), a cedere metà del loro stipendio dei prossimi due mesi per le esigenze legate all'emergenza coronavirus. Lo stesso discorso vale per tutti i ministri ed i viceministri del suo governo. "Sono sicuro che anche gli altri partiti faranno lo stesso", ha dichiarato Mitsotakis sottolineando gli sforzi del governo di Atene per fare fronte all'emergenza: "Il nostro mondo politico deve stare in prima linea nella solidarietà", ha detto. (Gra)