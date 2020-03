Mostre: successo, anche in versione digitale, per "Carthago" al Colosseo di Roma

- Il 29 marzo si è conclusa la mostra "Carthago. Il mito immortale" promossa dal Parco archeologico del Colosseo con l'organizzazione di Electa. I 36 musei ed enti prestatori che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, distribuiti in tutto il Mediterraneo dal Libano alla Tunisia, a Malta, alla Spagna, fino alle regioni italiane quali la Sardegna e la Sicilia e le numerose istituzioni museali del paese, dimostrano l'ampio respiro della mostra che ha ospitato più di 400 reperti, all'interno di un racconto distribuito tra il II millennio a.C. e l'età bizantina (VI sec. d.C.). Nei cinque mesi in cui è rimasta aperta al pubblico, l'esposizione è stata visitata da più di 2 milioni e 300 mila visitatori, ricevendo numerosissime recensioni da quotidiani nazionali e internazionali. Nel corso dei mesi di esposizione la mostra è stata arricchita da eventi e momenti di incontro nell'ambito della rassegna "I martedì di Carthago": performance musicali e teatrali e percorsi di calligrafia fino alle giornate di studio dedicate alla cultura fenicia e cartaginese tra Sicilia e Sardegna. Il ruolo del Mediterraneo è stato inoltre al centro dell'incontro con Lucio Caracciolo. A dicembre l'esposizione si è ampliata con la mostra fotografica di Marianne Catzaras, Carthage ou la memoire des pierres, una raccolta di scatti inediti della città di Cartagine. (segue) (Com)