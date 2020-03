Mostre: successo, anche in versione digitale, per "Carthago" al Colosseo di Roma (2)

- L'esibizione ha avuto un grande successo anche sul web. Ogni mercoledì sono stati pubblicati sugli account social istituzionali del Parco dei post speciali all'interno di una rubrica dedicata, con approfondimenti sui reperti o interviste ai curatori (Alfonsina Russo, Francesca Guarneri, Paolo Xella, José Ángel Zamora López, Martina Almonte e Federica Rinaldi) raccolte in una playlist sul canale Youtube. In seguito al Dpcm dell'8 marzo, la mostra infatti è stata chiusa al pubblico, ma si è intensificato il lavoro sui canali web e social. Per concludere questa eccezionale avventura, che ha riportato Roma e Cartagine al centro del dibattito storico, il 29 marzo 2020 si è svolto il finissage online: durato per l'intera giornata di ieri ma destinato a essere rilanciato per le prossime due settimane, l'evento ha ripercorso la storia della mostra e proposto al pubblico, grazie a una articolata galleria di immagini e video, una nutrita selezione dei materiali in allestimento. (Com)