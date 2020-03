Russia-Usa: telefonata Putin-Trump, fortemente preoccupati per diffusione globale Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump, hanno espresso grande preoccupazione per la situazione relativa alla diffusione globale del Covid-19 durante la loro telefonata odierna. Lo si apprende da una nota del Cremlino, secondo la quale il colloquio sarebbe stato organizzato su richiesta delle autorità di Washington. “Le parti hanno espresso grande preoccupazione per la situazione attuale, discutendo al contempo le misure di sicurezza prese nei due paesi per contrastare la diffusione del virus: in particolare, è stata discussa la possibilità di rafforzare la cooperazione bilaterale in questo campo”, si legge nel documento, in cui viene spiegato che i due capi di Stato hanno anche discusso i problemi che affliggono ormai da tempo i rapporti bilaterali tra Mosca e Washington. (Rum)