Coronavirus: Serbia, 44 nuovi casi registrati nel paese

- Sono stati registrati 44 nuovi casi di contagiati da coronavirus in Serbia: lo hanno reso noto le autorità nazionali sanitarie in una conferenza stampa tenuta oggi a Belgrado. Il numero totale dei contagiati è quindi salito a 785. Di questi, 540 sono stati ricoverati in ospedale, mentre 62 si trovano in terapia intensiva con l'ausilio di un respiratore. Nelle ultime 24 ore sono state testate 622 persone, mentre 33 si trovano ricoverate presso il nuovo ospedale da campo presso la Fiera di Belgrado perché presentano sintomi lievi. (Seb)