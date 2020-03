Argentina: coronavirus, Fernandez prolunga quarantena generale fino al 12 aprile (2)

- La quarantena generale su tutto il territorio nazionale, una misura che ha riguardato fin da subito tutte le persone che non svolgono attività produttive essenziali, era stata decretata una prima volta lo scorso 19 marzo, e si sarebbe dovuta prolungare fino alla fine del mese in corso. Nel corso del fine settimana, il governo ha anche annunciato la distribuzione a tutte le province del paese di un totale di 35 mila tamponi - in 35 laboratori diversi - per realizzare il test diagnostico del nuovo coronavirus, come parte di un programma di decentralizzazione delle analisi. Fino ad ora i tamponi venivano venivano analizzati unicamente dall'Istituto Malbran di Buenos Aires, con una capacità limitata a circa 350 test giornalieri. (segue) (Abu)