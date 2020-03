Argentina: coronavirus, Fernandez prolunga quarantena generale fino al 12 aprile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires aveva adottato anche altre misure di contenimento dell'emergenza. Il 15 marzo, era stata presa la decisione di chiudere fino a fine mese le frontiere, con rientro permesso – dopo isolamento di due settimane – a connazionali e stranieri residenti. Una decisione che lasciava fuori dai confini nazionali anche gli argentini all'estero, eccezion fatta per gli ultra 65enni. Dal 1 aprile si potrà tornare a viaggiare, ma l'ingresso in Argentina potrà essere fatto solo dopo isolamento di due settimane. Il paese ha anche disposto al chiusura delle scuole, in teoria fino al 12 aprile, ma il presidente ha fatto capire che su questo punto non c'è fretta. Sul fronte economico l'esecutivo ha varato un piano da circa dieci miliardi di euro (circa due punti di pil) per sostenere produzione, lavoro e consumo abbandonando l'obiettivo del pareggio fiscale entro i prossimi tre anni, sin qui considerato una priorità. (segue) (Abu)