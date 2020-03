Argentina: coronavirus, Fernandez prolunga quarantena generale fino al 12 aprile (4)

- In Argentina, numero dei casi confermati di contagio da coronavirus è salito ufficialmente a 820, con 74 test positivi nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono saliti a 22, tre dei quali durante la giornata di domenica. Già dalla settimana scorsa le autorità sanitarie riferiscono che per molti dei pazienti non sono più identificabili le eventuali fonti di contagio, condizione che potrebbe certificare l'inizio della cosiddetta "fase due" dell'epidemia, quella in cui il contagio avviene per circolazione locale. (segue) (Abu)