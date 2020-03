Argentina: coronavirus, Fernandez prolunga quarantena generale fino al 12 aprile (5)

- Fernandez ha rivolto la settimana scorsa ai suoi pari del G20 riuniti in teleconferenza un appello a sottoscrivere un "patto di solidarietà globale" e a "creare un fondo di emergenza umanitario" contro la pandemia del nuovo coronavirus. "Dobbiamo agire uniti fin da subito perché risulta evidente che nessuno si salva solo", ha dichiarato Fernandez. "L'urgenza dettata dalle morti ci obbliga a creare un fondo mondiale di emergenza umanitario che serva per affrontare con un miglior approvvigionamento di attrezzature il contesto che stiamo vivendo", ha aggiunto il presidente sudamericano. Il presidente argentino ha definito come "un falso dilemma", quello che si propone tra il privilegiare la salvaguardia dell'economia o della vita delle persone: "le decisioni che verranno prese", ha aggiunto Fernandez, "non possono essere lasciate alla logica del mercato né destinate a preservare la ricchezza degli individui e delle nazioni". (Abu)