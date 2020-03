Coronavirus: 52 nuovi casi di contagio e quindici morti in Abruzzo

- "In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 1345 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Rispetto a ieri si registra un aumento di 52 nuovi casi". Lo ha reso noto il servizio regionale di prevenzione e tutela della regione Abruzzo: "322 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (41 in provincia dell'Aquila, 71 in provincia di Chieti, 135 in provincia di Pescara e 75 in provincia di Teramo), 69 in terapia intensiva (14 in provincia dell'Aquila, 15 in provincia di Chieti, 30 in provincia di Pescara e 10 in provincia di Teramo), mentre gli altri 778 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (50 in provincia dell'Aquila, 145 in provincia di Chieti, 339 in provincia di Pescara e 244 in provincia di Teramo)". Quindici le morti che si sono registrate. (Ren)