Nato: incaricato rappresentanza Nord Macedonia, nostra adesione è garanzia tutela valori democratici

- L'appartenenza della Macedonia del Nord alla Nato non è significa solo sicurezza, ma anche protezione dei valori democratici in cui il paese si riconosce. Lo ha detto l'incaricato della rappresentanza della Macedonia del Nord presso la Nato, Zoran Todorov, durante la cerimonia in cui è stata innalzata la bandiera della paese al quartier generale della Alleanza. "E' un giorno storico per la Nato e per tutti i cittadini della Macedonia del Nord. Siamo qui, fermi e saldi al quartier generale, finalmente con gli alleati. La nostra bandiera sventola insieme alle altre", ha detto. "Con la nostra adesione, il nostro futuro sarà stabile, sicuro e prospero, e prenderemo decisioni sui temi più importanti insieme con gli alleati i più forti, più organizzati e più efficienti della storia. Da ora in poi non siamo soli", ha aggiunto. Todorov ha spiegato che l'appartenenza alla Nato non significa solo "nostra sicurezza, nostra protezione", ma "marca un risultato rilevante: è la garanzia di protezione e salvaguardia dei nostri valori democratici. I valori delle democrazie parlamentari. Il centro di questi valori sono i diritti umani, lo stato di diritto, il buon governo e lo stato sociale per tutti. E noi condividiamo questi valori", ha evidenziato. (segue) (Beb)