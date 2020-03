Nato: incaricato rappresentanza Nord Macedonia, nostra adesione è garanzia tutela valori democratici (2)

- La giornata di oggi "è un trionfo della società macedone e di tutti i cittadini della nostra repubblica. Siamo desiderosi di prendere posto e siamo pronti a dare il nostro contributo. Ora e sempre, avremo in mente che siamo la Nato", ha concluso.Le cerimonie di innalzamento della bandiera si sono svolte simultaneamente anche alle operazioni di comando alleate (Shape) a Mons, in Belgio, e al comando alleato per la trasformazione a Norfolk, in Virginia, negli Stati Uniti. La Macedonia del Nord è diventata il trentesimo membro dell'Alleanza venerdì scorso, 27 marzo 2020, quando ha depositato il suo strumento di adesione al Trattato del Nord Atlantico presso il Dipartimento di Stato Usa a Washington. (Beb)