Trasporti: Colombo (Filt), irresponsabile sequestro conti da commissari Tirrenia, governo intervenga

- Il sindacato Filt Cgil, interviene sull'azione dei commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria, Stefano Ambrosini, Beniamino Caravita e Gerardo Longobardi, i quali hanno disposto il sequestro conservativo sui conti correnti di Compagnia italiana di navigazione, la società che ha rilevato gli asset di Tirrenia nella fase di privatizzazione. Secondo il sindacato si tratta di una "azione irresponsabile con ricadute su mobilità e lavoro" e chiede l'intervento del governo. "In questa fase - sostiene il segretario nazionale della Filt Cgil Natale Colombo sul sequestro dei conti di Tirrenia Cin, in un comunicato - è un’azione assolutamente irresponsabile da parte dei commissari". E poi aggiunge: "Non ci riferiamo alla legittimità dell’azione, frutto di una sentenza del Tribunale, ma alle conseguenze sull’operatività della compagnia". Secondo il dirigente nazionale della Filt Cgil: "In una fase così delicata per il Paese sono infatti incalcolabili le ricadute che questo gesto può avere sulla salute delle persone, sull'ordine pubblico e sull'occupazione. Rischiano di rimanere bloccate nei porti le navi che garantiscono la continuità territoriale, un diritto costituzionalmente sancito, facendo venir meno i rifornimenti medicali e gli approvvigionamenti da e per le isole. Serve un intervento immediato del governo - chiede infine Colombo - che scandisca le priorità rispetto a questa emergenza nell'emergenza". (Com)