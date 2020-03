Coronavirus: a Frascati avvisi pubblici per gestire buoni spesa, "utile emporio sociale"

- A Frascati si sta lavorando per preparare due avvisi pubblici, “uno per individuare la rete di commercianti in cui è possibile spendere i buoni e l’altro per individuare i cittadini a cui destinare gli aiuti”. A parlare è l’assessore ai servizi sociali di Frascati Alessia De Carli. Il suo comune (22.657 abitanti) gestirà per l’emergenza alimentare dovuta al coronavirus poco più di 120 mila euro stanziati dal ministero dell’Interno e altri 89 mila euro dalla Regione Lazio. “Con i due avvisi, dopo aver individuato le attività commerciali, perfezioneremo anche il sistema per individuare le persone bisognose di aiuto avvalendoci di soluzioni che non siano eccessivamente restrittive ma che rendano possibile il monitoraggio e la verifica di quanto sostenuto dal richiedente. A Frascati è tornato molto utile “l’emporio sociale”, dove i fornitori sono i commercianti che decidono di donare merce o i cittadini che fanno spesa e donano prodotti; i clienti, invece, sono i bisognosi. A fare da mediatore è il comune”.(Rer)