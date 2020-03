Repubblica Ceca: coronavirus, piano di "quarantena intelligente" in Moravia meridionale

- La squadra centrale di crisi che coordina la lotta all'epidemia di coronavirus in Repubblica Ceca ha lanciato un piano di "quarantena intelligente" in Moravia meridionale. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Ctk", il piano prevede che coloro che sono risultati positivi ai test di rilevazione del virus siano sottoposti a tracciamento dei propri contatti fino a 5 giorni prima, creando "mappe dei loro movimenti" con l'aiuto degli operatori telefonici. Tutti coloro che hanno avuto contatti con soggetti positivi devono essere a loro volta oggetto di test e rimanere in quarantena fino a che non si ha prova della loro negatività. Il piano è in corso di implementazione con l'ausilio dell'esercito. Qualora si rivelasse efficace nella regione morava, esso sarà esteso al territorio dell'intera nazione, al fine di rimuovere gradualmente le restrizioni più generiche. (Vap)