Russia: Putin, necessarie strutture aggiuntive per diagnosi e trattamento Covid-19

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha disposto la creazione di strutture aggiuntive per la diagnosi del Covid-19 in tutte le regioni del paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”. “Dobbiamo sfruttare al massimo tutta la nostra capacità in termini di laboratori e centri diagnostici, in modo da velocizzare il completamento dei test nel corso dei prossimi giorni”, ha detto il capo dello Stato russo, sottolineando anche la necessità di “espandere le nostre riserve di medicinali per il trattamento della malattia”. (Rum)