Ghana: coronavirus, al via blocco di due settimane nelle città di Accra, Tema e Kumasi

- Le autorità del Ghana hanno avviato oggi un blocco di due settimane nelle città di Accra, Tema e Kumasi, considerati i tre principali focolai di diffusione della pandemia di Covid-19 nel paese. La misura, annunciata venerdì scorso dal presidente Nana Akufo-Addo, ha provocato una fuga di massa dalle aree isolate durante lo scorso fine settimana, il che ha sollevato serie preoccupazioni sulla possibilità che il virus si diffonda nelle altre zone del paese. Nelle tre funzioneranno soltanto i servizi essenziali come quelli sanitari, le attività amministrative, i ristoranti e i venditori di generi alimentari, mentre i veicoli commerciali potranno circolare ma con un numero ridotto di passeggeri. Le autorità hanno inoltre dispiegato oltre 35 mila agenti di polizia e militari per far rispettare le direttive. In precedenza il governo di Accra aveva imposto la chiusura dei confini e sospeso l'ingresso nel paese a chiunque provenga da un luogo nel quale sono stati registrati almeno 200 casi di contagio da coronavirus. In particolare, tutti i voli in provenienza dai paesi più toccati dall'epidemia saranno di conseguenza sospesi e una quarantena obbligatoria di 14 giorni sarà imposta a chiunque potrà entrare. (segue) (Res)