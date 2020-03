Ghana: coronavirus, al via blocco di due settimane nelle città di Accra, Tema e Kumasi (2)

- Il presidente Akufo-Addo ha inoltre sospeso temporaneamente tutti i viaggi all'estero per i funzionari pubblici come misura di prevenzione contro la diffusione del virus nel paese. Oltre a queste misure preventive, il Ghana ha messo in atto rigorose procedure di screening nei porti di entrata del paese. Sono stati inoltre designati centri di isolamento e trattamento per potenziali casi di contagio ed è stato istituito un centro di quarantena. Il governo ha inoltre provveduto all'acquisto e alla distribuzione di 5 mila dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari in tutte le regioni e nei principali istituti sanitari, punti di ingresso, ospedali universitari e centri di cura del paese. Nel paese si registrano al momento 152 casi confermati di contagio da coronavirus e cinque decessi. (Res)