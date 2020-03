Coronavirus: prorogati termini per eventi culturali in Emilia Romagna

- "La giunta regionale dell'Emilia Romagna, su proposta dell’assessorato alla cultura e paesaggio, ha introdotto modifiche e semplificazioni a bandi e avvisi regionali in materia di spettacolo dal vivo e musica. Inoltre, sono stati prorogati di sei mesi i termini per la presentazione di progetti relativi a importanti scadenze come Parma capitale della cultura 2020 e le celebrazioni per il 700 anni dalla morte di Dante e del centenario della nascita di Tonino Guerra". Lo ha fatto sapere l'ente istituzionale in una nota in cui ha fatto sapere che: "La sospensione forzata delle attività ha causato l’annullamento di molte programmazioni in corso, rinvii e slittamenti, modifiche ai progetti assegnatari di contributi regionali, generando notevoli problemi finanziari. In alcuni settori si è proceduto a modificare le procedure per accelerare l’erogazione dei contributi agli operatori". (Ren)